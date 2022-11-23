Стал известен размер пенсии экс-депутата Рашкина

Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин, ранее осужденный за незаконную охоту, рассказал о том, на какие средства живет после лишения полномочий. Об этом пишет Daily Storm.
«Я гражданин РФ, у меня пенсия 19 700 рублей. На это и живу», - подчеркнул Рашкин.
Политик пояснил, что его супруга тоже получает пенсию. На эти средства они и живут. Кроме того, им помогают дети. Он добавил, что «других источников нет».
Экс-парламентарий отметил также, что собственного жилья у него в Москве нет, вместе с женой он проживает в квартире сына.
Напомним, что Рашкин был осужден на три года условно за убийство лося во время незаконной охоты в Саратовской области в октябре прошлого года. Кроме того, после вступления в силу обвинительного приговора, он был досрочно лишен депутатских полномочий.