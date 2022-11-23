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10 часов назад

Путин прибыл на ОДКБ на одном Aurus с Пашиняном

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли на площадку саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на одном автомобиле Aurus, который использует российский лидер. Об этом сообщают «Известия».

На опубликованном видео показано, как автомобиль марки Aurus подъезжает к зданию, где пройдет заседание ОДКБ. Из машины вышли Путин и Пашинян. Ожидается, что в рамках саммита у политиков намечена встреча.

Озвучена цена внедорожника Aurus Komendant

Отмечается, что перед началом саммита ОДКБ Путин уже кратко побеседовал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также российский лидер может встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Ереване на мосту Победы, по которому проехал на саммит ОДКБ Владимир Путин, прошла акция сторонников армяно-российского сотрудничества в поддержку России. Участники прибыли с плакатами «Вместе» и «Добро пожаловать» на русском языке.

Политика,Видео,Никол Пашинян,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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