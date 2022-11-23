Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли на площадку саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на одном автомобиле Aurus, который использует российский лидер. Об этом сообщают «Известия».

На опубликованном видео показано, как автомобиль марки Aurus подъезжает к зданию, где пройдет заседание ОДКБ. Из машины вышли Путин и Пашинян. Ожидается, что в рамках саммита у политиков намечена встреча.

Отмечается, что перед началом саммита ОДКБ Путин уже кратко побеседовал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также российский лидер может встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко.