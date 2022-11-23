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9 минут назад

Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

ТАССиещё 3

Президент России Владимир Путин в среду прибыл с визитом в Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Путин прибыл в Ереван
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заседание пройдет в узком и расширенном составе, также запланировано подписание итоговых документов.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, на мероприятии в Ереване будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы.

Кроме того, состоится встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у главы государства "будет возможность переговорить" и с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Совет коллективной безопасности,
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