Путин прибыл в Ереван

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Заседание пройдет в узком и расширенном составе, также запланировано подписание итоговых документов.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, на мероприятии в Ереване будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы.