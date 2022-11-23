Путин прибыл в Ереван

Президент России Владимир Путин в среду прибыл с визитом в Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Заседание пройдет в узком и расширенном составе, также запланировано подписание итоговых документов.
Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, на мероприятии в Ереване будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы.
Кроме того, состоится встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у главы государства "будет возможность переговорить" и с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.