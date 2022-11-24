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12 минут назад

Россия выразила готовность организовать встречу Эрдогана и Асада

Ura.Ruиещё 7

Россия готова организовать встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада. Об этом сказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Россия выразила готовность организовать встречу Эрдогана и Асада
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

«Я думаю, Москва будет готова предоставить (площадку — ред.), если будет обоюдное желание двух сторон. В этом я даже не сомневаюсь», — сказал Лаврентьев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что для встречи должны созреть определенные условия. По его словам, важно, чтобы встреча способствовала урегулированию ситуации в Сирии.

Турция проводит военную операцию в Сирии, турецкие самолеты наносят авиаудары. Эрдоган отмечал, что причиной стали террористы на границах страны. По словам президента Турции, военную операцию начали из-за отказа России выполнять свои обещания по отводу формирований курдов от границы, сообщает «Утро.ру». Лаврентьев ранее призвал Турцию не допустить эскалации обстановки в Сирии. В Кремле не исключают возможность встречи Эрдогана и Асада в России, передает телеканал 360.

Политика,Александр Лаврентьев,Башар Асад,Реджеп Эрдоган,Телеканал "360° Подмосковье",
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