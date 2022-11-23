В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
48 минут назад

В МИД Казахстана попросили Россию отреагировать на негативные заявления о республике на ТВ

ТАСС

МИД Казахстана считает, что негативные высказывания экспертов на федеральных российских телеканалах о Казахстане требуют соответствующей реакции со стороны властей РФ. Об этом заявил журналистам в среду заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Казахстан попросил РФ отреагировать на заявления о республике на ТВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Казахстанские журналисты попросили его прокомментировать заявление российского политолога Дмитрия Дробницкого в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Давайте обратим внимание на то, что следующая проблема - это Казахстан, потому что там могут начаться те же нацистские процессы, как на Украине", - сказал Дробницкий.

"Что касается подобных заявлений, то и глава государства, и руководство МИД, и другие руководители нашего государства, включая спикеров палат парламента, уже не раз высказывались по поводу подобных комментариев, заявлений различных "говорящих голов". Они, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации. Во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и РФ, в-третьих, требуют соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации", - пояснил Василенко.

По его словам, озвучивание подобных позиций на одном из основных федеральных телевизионных каналов также способствует тому, что такое высказывание заслуживает реакции властей России. Дипломат отметил, что у него нет информации о том, будет в МИД Казахстана приглашен посол России в связи с прозвучавшими высказываниями российского эксперта.

Политика,Владимир Соловьев,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители