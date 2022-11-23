Казахстан попросил РФ отреагировать на заявления о республике на ТВ

МИД Казахстана считает, что негативные высказывания экспертов на федеральных российских телеканалах о Казахстане требуют соответствующей реакции со стороны властей РФ . Об этом заявил журналистам в среду заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Давайте обратим внимание на то, что следующая проблема - это Казахстан, потому что там могут начаться те же нацистские процессы, как на Украине", - сказал Дробницкий.

"Что касается подобных заявлений, то и глава государства, и руководство МИД, и другие руководители нашего государства, включая спикеров палат парламента, уже не раз высказывались по поводу подобных комментариев, заявлений различных "говорящих голов". Они, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации. Во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и РФ, в-третьих, требуют соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации", - пояснил Василенко.

По его словам, озвучивание подобных позиций на одном из основных федеральных телевизионных каналов также способствует тому, что такое высказывание заслуживает реакции властей России. Дипломат отметил, что у него нет информации о том, будет в МИД Казахстана приглашен посол России в связи с прозвучавшими высказываниями российского эксперта.