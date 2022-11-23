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31 минуту назад

В Совфеде отреагировали на планы ЦРУ вербовать граждан России

Lenta.ru

Планы ЦРУ вербовать граждан России, недовольных проведением специальной военной операции (СВО) на Украине, никого не должны удивлять. Так на них отреагировал сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишет News.ru.

В Совфеде отреагировали на планы ЦРУ вербовать граждан России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам парламентария, США занимались этим и ранее.

«В ЦРУ рассказали о работе, которую и так проводят всю жизнь. Только для этого ЦРУ и существуют — воевать с Россией, дискредитировать и ослабить ее», — подчеркнул Цеков.

Нормальный человек, если его попытаются завербовать, расскажет об этом в правоохранительные органы, заключил сенатор.

Ранее замглавы ЦРУ Дэвид Марлоу заявил о планах вербовать на службу граждан России, недовольных проведением специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Мы ищем по всему миру российских граждан, которые испытывают от [СВО] отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству», — заявил замглавы американской разведслужбы.

Политика,Сергей Цеков,ЦРУ,Совет Федерации,
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