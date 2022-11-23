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1 час назад

Мазепин рассказал Путину об экспорте удобрений в условиях санкций

BFM.RU

В данный момент из-за санкций в портах Европы заморожено более 400 тысяч тонн российских удобрений. «Уралхим» хочет попросить ООН разблокировать в Европе удобрения для безвозмездной поставки в Африку, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин.

Мазепин рассказал Путину об экспорте удобрений в условиях санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что развивающиеся страны готовы оплачивать импорт удобрений из РФ в юанях, чтобы избежать проблем, связанных с расчетами в «токсичных» для российских поставщиков валютах, отмечает ТАСС. Так, по словам Мазепина, с Бразилией уже перешли на расчеты в юанях. Он добавил, что владельцы компаний, оказавшиеся под санкциями, либо уже вышли из бизнеса, либо уменьшили свою долю до неконтрольной.

Политика,Дмитрий Мазепин,Владимир Путин,Уралхим,ООН,
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