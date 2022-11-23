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2 часа назад

Захарова раскритиковала ООН из-за оценки расстрела российских солдат

Никита Бородкин

ООН прячется за общими фразами, когда оценивает расстрел российских военных в Донбассе. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова раскритиковала ООН из-за оценки расстрела российских солдат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии», — написала она, комментируя слова о том, что в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека.

Захарова отметила, что при оценке событий в Буче представители организации были «более чем многословны, конкретны и инициативны».

«Про виагру, как мы все помним, они рапортовали от души, хотя, как выяснилось, не обладали никакими данными или полномочиями по их сбору», — отметила Захарова.

Напомним, что на прошлой неделе распространилось видео, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, которые сдались в плен. По информации главы Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке.

В Минобороны России подтвердили факт происшествия, подчеркнув, что такие действия показывают всю «сущность киевского режима». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности», а также «Жестокое обращение с военнопленными».

Политика,Валерий Фадеев,Мария Захарова,Следственный комитет,Минобороны России,МИД России,Совет по правам человека,ООН,
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