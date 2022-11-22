Президент Болгарии призвал к переговорам по Украине

Добиваться прекращения конфликта на Украине необходимо дипломатическим путем, заявил президент Болгарии Румен Радев, передает пресс-служба главы государства.

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Во время конференции, посвященной конфликтам в регионе Черного море, он уточнил, что каждый день ситуация на Украине рушит будущее региона. По словам политика, она негативно сказывается на экономике.

«Поэтому я нахожусь среди тех, кто настаивает на немедленном прекращении войны на Украине и поиске решения урегулирования средствами дипломатии», — призвал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что Россия пытается добиться краткосрочного затишья в боевых действиях, чтобы восстановить силы. По его мнению, такая пауза может лишь усугубить ситуацию, а территориальные уступки со стороны Киева не поспособствуют миру.