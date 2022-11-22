Песков отреагировал на сравнение Путина с Хрущевым

«Вряд ли уместное сравнение. Путин - это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать <…>. Кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного запада во главе с США. Действительно, этот элемент схожий, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные», - сказал Песков.