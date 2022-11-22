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7 часов назад

Песков отреагировал на сравнение Путина с Хрущевым

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не сравнивать Владимира Путина с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Об этом пишет ТАСС.

Песков отреагировал на сравнение Путина с Хрущевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля указал на разные нюансы Карибского кризиса и нынешней ситуации.

«Вряд ли уместное сравнение. Путин - это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать <…>. Кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного запада во главе с США. Действительно, этот элемент схожий, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные», - сказал Песков.

Напомним, ранее в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин также отрицал свое сходство с Хрущевым.

«Нет, я не могу представить себя в роли Хрущева. Ни в коем случае», – сказал тогда президент.

Он также заявил, что не ассоциирует свое нынешнее положение с ситуацией, в которой оказался глава СССР Никита Хрущев во время Карибского кризиса 1962 года.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Валдайский клуб,КПСС,
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