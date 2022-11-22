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2 часа назад

Экс-главе Ростуризма предложено войти в экспертный совет

Алиса Селезнёва

Бывшей главе Ростуризма Зарине Догузовой предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает ИА Новости.

Догузовой предложили войти в состав экспертного совета при кабмине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ростуризм (Федеральное агентство по туризму) был создан в ноябре 2004 года после преобразования Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, упраздняющий это ведомство «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности». Функции Ростуризма передадут Минэкономразвития.

Зарина Догузова освобождена от должности руководителя Ростуризма, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Распоряжение об этом подписано», - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь главы кабинета министров Борис Беляков отметил, что знания и опыт Догузовой будут востребованы, ей предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве.

Политика,Владимир Путин,Ростуризм,Минэкономразвития,
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