Догузовой предложили войти в состав экспертного совета при кабмине

Бывшей главе Ростуризма Зарине Догузовой предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает ИА Новости.

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Ростуризм (Федеральное агентство по туризму) был создан в ноябре 2004 года после преобразования Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, упраздняющий это ведомство «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности». Функции Ростуризма передадут Минэкономразвития.

Зарина Догузова освобождена от должности руководителя Ростуризма, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Распоряжение об этом подписано», - говорится в сообщении.