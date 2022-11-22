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9 часов назад

Догузовой предложили войти в состав экспертного совета при кабмине

ТАССиещё 4

Бывшему руководителю ликвидируемого Ростуризма Зарине Догузовой предложено войти в состав в экспертного совета при правительстве России. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

Догузовой предложили войти в состав экспертного совета при кабмине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Знания и опыт Зарины Валерьевны будут востребованы. Ей предложено войти в состав экспертного совета при правительстве", - сказал Беляков.

Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, подписано распоряжение правительства об освобождении Догузовой от должности руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризма).

37-летняя Догузова руководила Ростуризмом с 7 февраля 2019 года.

Указ президента РФ об упразднении Федерального агентства по туризму был подписан 20 октября 2022 года. Полномочия Ростуризма переданы Минэкономразвития. Для проведения мероприятий, связанных с упразднением Ростуризма, создана ликвидационная комиссия, которую возглавляет замруководителя агентства Григорий Прокуронов. За проведение ликвидационных мероприятий отвечает Минэкономразвития. По распоряжению правительства они должны быть завершены до 15 марта 2023 года.

Политика,Ростуризм,Минэкономразвития,Правительство РФ,
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