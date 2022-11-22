Догузовой предложили войти в состав экспертного совета при кабмине

Бывшему руководителю ликвидируемого Ростуризма Зарине Догузовой предложено войти в состав в экспертного совета при правительстве России. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.
"Знания и опыт Зарины Валерьевны будут востребованы. Ей предложено войти в состав экспертного совета при правительстве", - сказал Беляков.
Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, подписано распоряжение правительства об освобождении Догузовой от должности руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризма).
37-летняя Догузова руководила Ростуризмом с 7 февраля 2019 года.
Указ президента РФ об упразднении Федерального агентства по туризму был подписан 20 октября 2022 года. Полномочия Ростуризма переданы Минэкономразвития. Для проведения мероприятий, связанных с упразднением Ростуризма, создана ликвидационная комиссия, которую возглавляет замруководителя агентства Григорий Прокуронов. За проведение ликвидационных мероприятий отвечает Минэкономразвития. По распоряжению правительства они должны быть завершены до 15 марта 2023 года.