Депутаты Госдумы России в ходе сегодняшнего заседания приняли заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военнопленных, призвав парламенты других государств осудить преступления киевского режима. Об этом пишет ТАСС.

Несколько дней назад в соцсетях появились видео, на которых украинские военные убивают пленных россиян. Американская газета The New York Times подтвердила подлинность записей. Медицинский эксперт Рохини Хаар заявила изданию, что большинство солдат были убиты выстрелом в голову.

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ совершили намеренное убийство более 10 российских пленных, отметив, что такая практика «активно поддерживается киевским режимом». СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела россиян.

Думскими комитетами по обороне и по международным делам в нижнюю палату парламента был внесен проект заявления, в котором отмечается, что депутаты «с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима - расстреле российских военнослужащих, оказавшихся в плену».

«Депутаты Государственной думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», - указано в заявлении, принятом сегодня на заседании Госдумы.

Парламентарии подчеркнули, что расстрел российских военнопленных нарушает международное гуманитарное право, в том числе Конвенцию против пыток, и вновь «подтвердил нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства».