Президент Кубы прибыл в Госдуму

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Госдуму, где у него запланировано выступление перед депутатами. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Издание опубликовало кадры, на которых видно как к зданию Госдумы подъезжают черные машины с мигалками. Кортеж сопровождает ДПС.

Выступление кубинского лидера запланировано в начале заседания, которое откроется в 10.00 мск.

Президент Кубы прибыл в Москву с официальным визитом вечером 19 ноября. В Twitter он написал, что ему «всегда приятно вернуться в Россию», с которой у его страны прекрасные отношения, и отметил, что этот визит «позволит обсудить жизненно важные для Кубы вопросы и укрепить обмен в сферах, представляющих взаимный интерес», сообщает ТАСС.