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11 часов назад

Президент Кубы прибыл в Госдуму

Алиса Селезнёва

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Госдуму, где у него запланировано выступление перед депутатами. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Кубы прибыл в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание опубликовало кадры, на которых видно как к зданию Госдумы подъезжают черные машины с мигалками. Кортеж сопровождает ДПС.

Названа причина визита президента Кубы в Москву

Выступление кубинского лидера запланировано в начале заседания, которое откроется в 10.00 мск.

Президент Кубы прибыл в Москву с официальным визитом вечером 19 ноября. В Twitter он написал, что ему «всегда приятно вернуться в Россию», с которой у его страны прекрасные отношения, и отметил, что этот визит «позволит обсудить жизненно важные для Кубы вопросы и укрепить обмен в сферах, представляющих взаимный интерес», сообщает ТАСС.

У кубинского лидера в Москве запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что 22 ноября он также примет участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

Политика,Фидель Кастро,Владимир Путин,ГИБДД,Госдума,
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