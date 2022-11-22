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12 часов назад

Путин встретится с матерями военнослужащих

Елена Прошина

На этой неделе президент Владимир Путин проведет встречу с матерями российских военных. Об этом пишут «Ведомостям».

Путин встретится с матерями российских военнослужащих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мероприятие будет приурочено к празднику – Дню матери, который отмечается 27 ноября, в воскресенье.

«Президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие», – рассказал один из источников, близкий к администрации президента.

Путин подписал закон о введении статуса ветерана для добровольцев

Точная дата встречи пока неизвестна. Подготовка президента уже идет.

В этом году празднику придали «новый стимул» учредив звание Мать-героиня. Соответствующий указ был подписан летом и предусматривает выплату 1 миллиона рублей женщинам, имеющим более 10 детей. На прошлой неделе президент присвоил первые звания жительнице Ямало-Ненецкого автономного округа Ольге Дерхтяренко и жене чеченского лидера Медни Кадыровой.

Политика,Медни Кадырова,Владимир Путин,
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