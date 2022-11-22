Путин встретится с матерями российских военнослужащих

На этой неделе президент Владимир Путин проведет встречу с матерями российских военных. Об этом пишут «Ведомостям».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мероприятие будет приурочено к празднику – Дню матери, который отмечается 27 ноября, в воскресенье.

«Президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие», – рассказал один из источников, близкий к администрации президента.

Точная дата встречи пока неизвестна. Подготовка президента уже идет.