Путин встретится с матерями российских военнослужащих

На этой неделе президент Владимир Путин проведет встречу с матерями российских военных. Об этом пишут «Ведомостям».
Мероприятие будет приурочено к празднику – Дню матери, который отмечается 27 ноября, в воскресенье.
«Президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие», – рассказал один из источников, близкий к администрации президента.
Точная дата встречи пока неизвестна. Подготовка президента уже идет.
В этом году празднику придали «новый стимул» учредив звание Мать-героиня. Соответствующий указ был подписан летом и предусматривает выплату 1 миллиона рублей женщинам, имеющим более 10 детей. На прошлой неделе президент присвоил первые звания жительнице Ямало-Ненецкого автономного округа Ольге Дерхтяренко и жене чеченского лидера Медни Кадыровой.