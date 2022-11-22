Лавров начнет двухдневный визит в Ереван

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник начинает двухдневный визит в Ереван. Глава МИД РФ примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Фото: ТАСС ТАСС

Ожидается, что участники заседания обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ и деятельность организации в межсессионный период. Стороны рассмотрят солидный пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного и антитеррористического сотрудничества в рамках ОДКБ и направленных на укрепление и дальнейшее развитие системы коллективной безопасности.

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Как сообщил ТАСС пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, в ходе заседания планируется принятие ряда важных политических заявлений, в том числе заявления министров иностранных дел государств - членов ОДКБ по вопросам укрепления архитектуры международной и региональной безопасности и контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, а также заявления секретарей советов безопасности с осуждением попыток героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии. Кроме того, стороны одобрят ряд документов, которые будут вынесены на утверждение Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Держать порох сухим

Текущий год стал одним из самых непростых в истории существования ОДКБ. В январе за помощью к организации обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после начала массовых беспорядков в стране. 6 января для стабилизации и нормализации обстановки в республику были направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ, которые пробыли там до 19 января.

Перманентные вызовы для союзников по ОДКБ исходят с территории Афганистана. Как заявил ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, ситуация в этой стране остается напряженной и характеризуется интенсивными боевыми действиями между движением "Талибан" (запрещено в РФ) и фронтом сопротивления, а также высоким уровнем террористической активности, что создает риски для государств - членов организации. Он предупредил, что эти факторы могут спровоцировать эскалацию напряженности "до критического уровня".

О готовности к различным сценариям развития событий в Афганистане в интервью ТАСС заявлял и спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, союзникам по ОДКБ необходимо "сохранять головы холодными, а порох сухим".

Шашка остается в ножнах

Новым испытанием ОДКБ на прочность стало обострение обстановки на армяно-азербайджанской границе. В ответ на обращение Еревана Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередной сессии 13 сентября принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем.

Сидоров, возглавивший передовую группу миссии, охарактеризовал ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе, как неприятную для организации. При этом, по его словам, ОДКБ "пока не достает шашку из ножен" и старается решить вопросы мирным путем.

Между тем в самом Ереване, председательствующем в ОДКБ, остались неудовлетворенными ролью организации в урегулировании. Как заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян, Армения ожидает от ОДКБ военной и военно-политической помощи для вывода азербайджанских ВС со своей суверенной территории.

12 октября Лавров сообщил, что ОДКБ готова отправить миссию наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу, для этого требуется решение Совета коллективной безопасности организации. Не исключено, что это решение будет принято в рамках предстоящего 23 ноября в Ереване саммита ОДКБ.

Конфликтующие союзники

Еще один очаг напряженности в зоне ответственности организации создает пограничный спор между Киргизией и Таджикистаном, являющимися союзниками по ОДКБ. В середине сентября произошло очередное обострение этого конфликта, в результате которого погибли граждане обеих стран. 19 и 25 сентября главы Госкомитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана подписали протоколы, предусматривающие меры по прекращению военного конфликта на границе.

Обострение сказалось на повседневной деятельности ОДКБ. Так, Бишкек отказался принять участие в совместных учениях организации "Рубеж-2022" в Таджикистане, а также перенес на более поздний срок учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2022", которые должны были состояться на территории Киргизии. Киргизская сторона заверила при этом, что у Бишкека нет никаких проблем с ОДКБ, организация очень нужна республике, поскольку защищает от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности.

По оценке киргизской стороны, ОДКБ может помочь урегулировать противоречия с Душанбе. В октябре глава Минобороны Киргизии Бактыбек Бекболотов предложил разместить на границе с Таджикистаном военный контингент организации. Только после появления на киргизско-таджикской границе военнослужащих из ОДКБ, по мнению министра, можно будет продолжить процесс ее демаркации и делимитации.

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