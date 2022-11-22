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5 часов назад

В правительстве Германии рассказали о личном общении Шольца и Путина

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Канцлер Германии Олаф Шольц при личном общении обращается к президенту России Владимиру Путину на вы. Об этом журналистам рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает РИА Новости.

В правительстве Германии рассказали о личном общении Шольца и Путина
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАССпресс-служба президента РФ/ТАСС

«Федеральный канцлер с российским президентом не на ты, а на вы», — заявил Хебештрайт, отвечая на вопрос о том, почему в ходе своего выступления в субботу на конференции Социал-демократической партии Германии, призывая президента России вывести войска с Украины, Шольц обращался к Путину на ты.

«Я думаю, это было риторической фигурой», — добавил Хебештрайт.

15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что продолжит контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Глава немецкого правительства отметил на полях саммита G20 на острове Бали, что важно продолжать переговоры с российским руководством.

Политика,Штеффен Хебештрайт,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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