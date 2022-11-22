В правительстве Германии рассказали о личном общении Шольца и Путина

«Федеральный канцлер с российским президентом не на ты, а на вы», — заявил Хебештрайт, отвечая на вопрос о том, почему в ходе своего выступления в субботу на конференции Социал-демократической партии Германии, призывая президента России вывести войска с Украины, Шольц обращался к Путину на ты.