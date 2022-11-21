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6 часов назад

Губернатор Гладков пригрозил чиновнице "публичной казнью" за задержки при сдаче объектов

Газета.Ruиещё 3

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время совещания пригрозил министру строительства Оксане Козлитиной публичной казнью за задержки при сдаче объектов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Губернатор пригрозил чиновнице "публичной казнью" за задержки при сдаче объектов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Один объект не сдается — это уже катастрофа, а у нас пять-шесть объектов — это вообще расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы. Публичное. В присутствии родственников», — сказал Гладков, обращаясь к Козлитиной.

На такую «мотивацию» от губернатора чиновница ответила «спасибо» и пообещала принимать все меры, чтобы «не порадовать» граждан «отрубленной головой».

Пресс-служба Гладкова отказалась прокомментировать ситуацию каналу, объяснив это «множеством мероприятий» у главы региона и «частым враньем» пабликов.

Ранее сообщалось, что губернатор Вячеслав Гладков заявил о формировании в Белгородской области засечной черты на границе с Украиной на фоне многочисленных обстрелов со стороны украинских военных.

Политика,Вячеслав Гладков,
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