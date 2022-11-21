Губернатор пригрозил чиновнице "публичной казнью" за задержки при сдаче объектов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время совещания пригрозил министру строительства Оксане Козлитиной публичной казнью за задержки при сдаче объектов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
«Один объект не сдается — это уже катастрофа, а у нас пять-шесть объектов — это вообще расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы. Публичное. В присутствии родственников», — сказал Гладков, обращаясь к Козлитиной.
На такую «мотивацию» от губернатора чиновница ответила «спасибо» и пообещала принимать все меры, чтобы «не порадовать» граждан «отрубленной головой».
Пресс-служба Гладкова отказалась прокомментировать ситуацию каналу, объяснив это «множеством мероприятий» у главы региона и «частым враньем» пабликов.
Ранее сообщалось, что губернатор Вячеслав Гладков заявил о формировании в Белгородской области засечной черты на границе с Украиной на фоне многочисленных обстрелов со стороны украинских военных.