В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
5 часов назад

Медведев согрел лидера Кубы возле печи

Елена Прошина

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем в Москве у разогретого камина. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев согрел лидера Кубы возле печи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чтобы вам было тепло, мы специально развели огонь в камине, он отражает сердечное тепло, с которым мы всегда встречаем наших кубинских друзей», — сказал Медведев президенту Кубы, сопроводив свое обращение шуткой про суровую осень в России.

Одной из тем встречи стало санкционное давление на страны. В частности, Медведев отметил «бесценный характер» опыта, накопленного Кубой в противодействии ограничениям, а также заверил, что никакие сдерживающие меры «не смогут остановить развитие» государств. Кроме того замглавы Совбеза РФ обсудил с Диас-Канелем сотрудничество стран.

«Безусловно, мы и дальше продолжим наши добрые контакты, будем обогащать экономические, образовательные и прочие связи между нашими странами, развивать партийное сотрудничество между Коммунистической партией Кубы и партией "Единая Россия"», — сказал Медведев.

По его словам, такие «многоаспектные и полноценный контакты и консультации» являются «свидетельством добрых и дружественных отношений между государствами» и насчитывают «уже много десятилетий».

Напомним, что Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом 19 ноября. В рамках пребывания в России он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и примет участие в церемонии открытия памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

Политика,Фидель Кастро,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Совет безопасности РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители