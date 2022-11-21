Медведев согрел лидера Кубы возле печи

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем в Москве у разогретого камина. Об этом сообщает ТАСС.

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«Чтобы вам было тепло, мы специально развели огонь в камине, он отражает сердечное тепло, с которым мы всегда встречаем наших кубинских друзей», — сказал Медведев президенту Кубы, сопроводив свое обращение шуткой про суровую осень в России.

Одной из тем встречи стало санкционное давление на страны. В частности, Медведев отметил «бесценный характер» опыта, накопленного Кубой в противодействии ограничениям, а также заверил, что никакие сдерживающие меры «не смогут остановить развитие» государств. Кроме того замглавы Совбеза РФ обсудил с Диас-Канелем сотрудничество стран.

«Безусловно, мы и дальше продолжим наши добрые контакты, будем обогащать экономические, образовательные и прочие связи между нашими странами, развивать партийное сотрудничество между Коммунистической партией Кубы и партией "Единая Россия"», — сказал Медведев.

По его словам, такие «многоаспектные и полноценный контакты и консультации» являются «свидетельством добрых и дружественных отношений между государствами» и насчитывают «уже много десятилетий».