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9 часов назад

Медведев назвал бесценным опыт Кубы в противодействии санкциям

ТАССиещё 1

Санкции не способны сдержать развитие ни России, ни Кубы, сотрудничество двух стран продолжится. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в понедельник на встрече в Москве с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, подчеркнув, что опыт Гаваны по противодействию ограничениям бесценен.

Медведев назвал бесценным опыт Кубы в противодействии санкциям
Фото: ТАССТАСС

"Мир очень сложный, наши страны находятся под бесконечным потоком санкций, ограничений. И в этом смысле у нас есть чем обменяться, тот опыт, который накоплен Кубой, носит бесценный характер", - сказал Медведев. Он уверен, что "никакие санкции не способны сдержать развитие Кубы и Российской Федерации".

"Безусловно, мы и дальше продолжим наши добрые контакты, будем обогащать экономические, образовательные и прочие связи между нашими странами, развивать партийное сотрудничество между Коммунистической партией Кубы и партией "Единая Россия", - заверил Медведев.

Диас-Канель прибыл в субботу вечером в Москву с официальным визитом, в программе которого запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, участие в церемонии открытия памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Заместитель председателя Совбеза РФ отметил, что во время этого визита "будут обсуждаться самые разные вопросы" как на встрече с главой российского государства, так и во время бесед с парламентариями.

"Такие многоаспектные, полноценные контакты, консультации - свидетельство добрых, дружественных отношений между нашими странами, которые насчитывают уже много десятилетий", - заметил Медведев.

"Чтобы вам было тепло, мы специально развели огонь в камине, он отражает сердечное тепло, с которым мы всегда встречаем наших кубинских друзей", - обратился замглавы Совбеза к Диас-Канелю.

Политика,Фидель Кастро,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Совет безопасности РФ,
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