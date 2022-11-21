Медведев назвал бесценным опыт Кубы в противодействии санкциям

Санкции не способны сдержать развитие ни России, ни Кубы, сотрудничество двух стран продолжится. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в понедельник на встрече в Москве с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, подчеркнув, что опыт Гаваны по противодействию ограничениям бесценен.

Фото: ТАСС ТАСС

"Мир очень сложный, наши страны находятся под бесконечным потоком санкций, ограничений. И в этом смысле у нас есть чем обменяться, тот опыт, который накоплен Кубой, носит бесценный характер", - сказал Медведев. Он уверен, что "никакие санкции не способны сдержать развитие Кубы и Российской Федерации".

"Безусловно, мы и дальше продолжим наши добрые контакты, будем обогащать экономические, образовательные и прочие связи между нашими странами, развивать партийное сотрудничество между Коммунистической партией Кубы и партией "Единая Россия", - заверил Медведев.

Диас-Канель прибыл в субботу вечером в Москву с официальным визитом, в программе которого запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, участие в церемонии открытия памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Заместитель председателя Совбеза РФ отметил, что во время этого визита "будут обсуждаться самые разные вопросы" как на встрече с главой российского государства, так и во время бесед с парламентариями.

"Такие многоаспектные, полноценные контакты, консультации - свидетельство добрых, дружественных отношений между нашими странами, которые насчитывают уже много десятилетий", - заметил Медведев.