Песков сделал заявление о целях спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не ставит целью специальной военной операции смену власти на украинской территории, передает РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что лидер страны ранее об этом информировал.
«Россия стремится достигнуть своих целей специальной военной операции. Достигнуть эти цели можно разными способами и в разных форматах», - подчеркнул Песков.
Кроме того, Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о стремлении российской стороны получить передышку посредством переговоров с Киевом.
«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», - подчеркнул Песков.
Специальную военную операцию на украинской территории российская сторона проводит с 24 февраля.
Власти РФ неоднократно призывали Украину возобновить диалог, однако сообщалось, что Киев не изъявляет желания решить ситуацию через дискуссию. Украинские власти настаивают на своем - они выступают, в частности, за восстановление территориальной целостности. Это является условием страны для возобновления диалога.