Песков сделал заявление о целях спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не ставит целью специальной военной операции смену власти на украинской территории, передает РИА Новости.

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Представитель Кремля подчеркнул, что лидер страны ранее об этом информировал.

«Россия стремится достигнуть своих целей специальной военной операции. Достигнуть эти цели можно разными способами и в разных форматах», - подчеркнул Песков.

Кроме того, Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о стремлении российской стороны получить передышку посредством переговоров с Киевом.

«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», - подчеркнул Песков.

Специальную военную операцию на украинской территории российская сторона проводит с 24 февраля.