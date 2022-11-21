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12 часов назад

Песков сделал заявление о целях спецоперации на Украине

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не ставит целью специальной военной операции смену власти на украинской территории, передает РИА Новости.

Песков сделал заявление о целях спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля подчеркнул, что лидер страны ранее об этом информировал.

«Россия стремится достигнуть своих целей специальной военной операции. Достигнуть эти цели можно разными способами и в разных форматах», - подчеркнул Песков.

Кроме того, Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о стремлении российской стороны получить передышку посредством переговоров с Киевом.

«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», - подчеркнул Песков.

Специальную военную операцию на украинской территории российская сторона проводит с 24 февраля.

Власти РФ неоднократно призывали Украину возобновить диалог, однако сообщалось, что Киев не изъявляет желания решить ситуацию через дискуссию. Украинские власти настаивают на своем - они выступают, в частности, за восстановление территориальной целостности. Это является условием страны для возобновления диалога.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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