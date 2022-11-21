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1 час назад

Кадыров сообщил о ликвидации преступника в центре Грозного, напавшего на сотрудника ГИБДД

ТАСС

Преступника, который напал с ножом на сотрудника ГИБДД, ликвидировали в центре Грозного. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник.

Кадыров сообщил о ликвидации убившего сотрудника ГИБДД преступника
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня [21 ноября] в центре Грозного ликвидирован преступник, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД. Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения. При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что полицейские отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя и мотивы совершенного преступления.

"По предварительной информации, бандит действовал один, его личность устанавливается", - добавил он.

Политика,Происшествия,Рамзан Кадыров,ГИБДД,
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