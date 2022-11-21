Кадыров сообщил о ликвидации убившего сотрудника ГИБДД преступника

Преступника, который напал с ножом на сотрудника ГИБДД, ликвидировали в центре Грозного. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник.
"Сегодня [21 ноября] в центре Грозного ликвидирован преступник, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД. Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения. При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что полицейские отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя и мотивы совершенного преступления.
"По предварительной информации, бандит действовал один, его личность устанавливается", - добавил он.