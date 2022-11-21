Кадыров сообщил о ликвидации убившего сотрудника ГИБДД преступника

"Сегодня [21 ноября] в центре Грозного ликвидирован преступник, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД. Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения. При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.