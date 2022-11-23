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3 часа назад

Российский сенатор заявил о бросающей вызов политике Twitter

Lenta.ruиещё 1

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Twitter при новом владельце соцсети Илоне Маске бросает вызов «либеральной диктатуре». Он прокомментировал слова бизнесмена в своем Telegram-канале.

Cенатор заявил о бросающей вызов политике Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Какие бы позиции ни занимал Маск по тем или иным вопросам, он бросает вызов стерильному единомыслию и либеральной диктатуре в мире соцсетей», — оценил Пушков.

По мнению политика, бывший руководитель Twitter Джек Дорси, который заблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, превратил соцсеть в «инструмент идейной диктатуры».

Во вторник, 22 ноября, Маск сообщил, что под его руководством компания не практикует постоянных блокировок страниц и не отправит в «бан» даже агентство Associated Press за «совершенно вымышленную» заметку о падении российских ракет в Польше.

20 ноября Twitter разблокировал аккаунт Трампа. Число подписчиков бывшего главы государства резко выросло. 29 октября соцсеть разблокировала страницу рэпера Канье Уэста.

Политика,Соцсети,Алексей Пушков,Джек Дорси,Дональд Трамп,
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