Cенатор заявил о бросающей вызов политике Twitter

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Twitter при новом владельце соцсети Илоне Маске бросает вызов «либеральной диктатуре». Он прокомментировал слова бизнесмена в своем Telegram -канале.

«Какие бы позиции ни занимал Маск по тем или иным вопросам, он бросает вызов стерильному единомыслию и либеральной диктатуре в мире соцсетей», — оценил Пушков .

Во вторник, 22 ноября, Маск сообщил, что под его руководством компания не практикует постоянных блокировок страниц и не отправит в «бан» даже агентство Associated Press за «совершенно вымышленную» заметку о падении российских ракет в Польше.