В США развеяли главный миф о Путине

«Общепринятое мнение в Соединенных Штатах состоит в том, что Путин — империалист, заинтересованный в завоевании Украины с целью сделать ее частью большой России. Я не думаю, что это так. Не думаю, что у него были или есть имперские амбиции. Его мотивирует опасение, что Украина станет частью НАТО», - сказал Миршмайер.