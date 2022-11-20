В США развеяли главный миф о Путине

Причиной военной спецоперации на Украине стали не имперские амбиции президента Владимира Путина, а стремление США и НАТО превратить Украину в «западный бастион» на границе с Россией. Об этом заявил политолог Джон Миршаймер в интервью американскому журналу The New Yorker.
Эксперт считает, что украинский кризис «связан с политикой баланса сил», но в США и на Западе мало кто это понимает.
«Общепринятое мнение в Соединенных Штатах состоит в том, что Путин — империалист, заинтересованный в завоевании Украины с целью сделать ее частью большой России. Я не думаю, что это так. Не думаю, что у него были или есть имперские амбиции. Его мотивирует опасение, что Украина станет частью НАТО», - сказал Миршмайер.
По его словам, нет никаких доказательств того, что у Путина перед военной операцией имелись имперские амбиции.
«Зато у нас есть огромное количество свидетельств того, что именно расширение НАТО и более общая политика превращения Украины в западный бастион на границе с Россией побудили его к военной операции 24 февраля», - отметил он.
По мнению политолога, цель России – удержать новые регионы и «сделать так, чтобы оставшееся украинское государство было нейтральным и не ассоциировалось с НАТО каким-либо формальным или неформальным образом».
Ранее на Украине предсказали масштабные российские атаки весной.