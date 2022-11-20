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11 часов назад

Медведев прокомментировал заявления властей Украины по вопросу Крыма

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале жестко раскритиковал украинских высокопоставленных лиц, которые практически в каждом выступлении призывают «вернуть Крым».

Медведев подчеркнул, что на заявления противника иногда следует отвечать «не только дипломатически или как-то иносказательно», а прямо.

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По его словам, цель властей Украины заключается в том, чтобы «подбодрить» население страны и показать кураторам из других государств способность к политическим и военным действиям.

«Цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи», - уточнил Медведев.

Зампред Совбеза напомнил также, что Киев являлся столицей Древней Руси. В царское время он входил в состав Российской империи. Кроме того, в составе СССР он был столицей одной из республик.

Медведев резюмировал, что свое послание он опубликовал с тем, чтобы «было всё предельно ясно, что и как надо возвращать».

Политика,Видео,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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