В Совфеде прокомментировали недопуск Лаврова на Совет ОБСЕ

Решение Польши отказать главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзе является очередным уродливым проявлением русофобии, заявил глава комитета по международным делам Совфеда Григорий Карасин. Об этом пишет РИА «Новости».

Карасин подчеркнул, что Россия является одним из создателей ОБСЕ. Польша, в свою очередь, выбрана председателем организации, а не «надсмотрщиком в зоне». Соответственно, должна учитывать ее принципы и правила работы.

На фоне этого Варшава «пускает под нож» участие Лаврова в крупном дипломатическом мероприятии, позволяет, чтобы «опять вылезло наружу уродливое лицо польской русофобии», отметил сенатор.