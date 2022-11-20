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11 часов назад

В Совфеде прокомментировали недопуск Лаврова на Совет ОБСЕ

Илья Родин

Решение Польши отказать главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзе является очередным уродливым проявлением русофобии, заявил глава комитета по международным делам Совфеда Григорий Карасин. Об этом пишет РИА «Новости».

Карасин подчеркнул, что Россия является одним из создателей ОБСЕ. Польша, в свою очередь, выбрана председателем организации, а не «надсмотрщиком в зоне». Соответственно, должна учитывать ее принципы и правила работы.

Российским парламентариям отказали в визах для участия в ПА ОБСЕ

На фоне этого Варшава «пускает под нож» участие Лаврова в крупном дипломатическом мероприятии, позволяет, чтобы «опять вылезло наружу уродливое лицо польской русофобии», отметил сенатор.

Кроме того, Карасин выразил недоумение по поводу того, что поляки проявляют беспричинную ненависть по отношению к России. Он добавил, что история так ничему их и не научила.

Политика,Видео,Григорий Карасин,Сергей Лавров,МИД России,Совет Федерации,
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