В Индонезии ответили на отказ Путина приехать на саммит G20

Руководство Индонезии, где прошел саммит G20, с уважением приняло отказ российского лидера Владимира Путина от личного посещения мероприятия на острове Бали, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление индонезийского посла в РФ Хосе Антонио Морато Таварес.

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По его словам, в Джакарте понимают, что для отказа были основания.

«Мы уважаем…решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит», — сказал дипломат.

В целом саммит был проведен успешно, несмотря на все сложности, а запланированных целей удалось достичь. Посол отметил, что власти Индонезии приложили все усилия, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне.

Дипломат подчеркнул, что Джакарта собирается продолжить укреплять отношения с Москвой по многим направлениям — политическому, экономическому, культурному, гуманитарному.