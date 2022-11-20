В Индонезии ответили на отказ Путина приехать на саммит G20

Руководство Индонезии, где прошел саммит G20, с уважением приняло отказ российского лидера Владимира Путина от личного посещения мероприятия на острове Бали, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление индонезийского посла в РФ Хосе Антонио Морато Таварес.
По его словам, в Джакарте понимают, что для отказа были основания.
«Мы уважаем…решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит», — сказал дипломат.
В целом саммит был проведен успешно, несмотря на все сложности, а запланированных целей удалось достичь. Посол отметил, что власти Индонезии приложили все усилия, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне.
Дипломат подчеркнул, что Джакарта собирается продолжить укреплять отношения с Москвой по многим направлениям — политическому, экономическому, культурному, гуманитарному.
Саммит G20 состоялся 15-16 ноября на Бали. Делегацию возглавили глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минфина Антон Силуанов.