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19 часов назад

Российский дипломат оценил итоги саммита АТЭС

Lenta.ruиещё 1

Посол по особым поручениям МИД РФ и старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский оценил итоги саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Его слова приводит РИА Новости.

Российский дипломат оценил итоги саммита АТЭС
Фото: ТАССТАСС

«Саммит подтвердил прочные позиции России и в регионе, и в самом форуме. Изолировать Россию не получилось, хотя мы совершенно четко понимали, что у целого ряда делегаций — меньшинства, но все-таки ряда делегаций — такая задача стояла», — заявил дипломат.

По словам Барского, тема Украины, несмотря на попытки поднять ее, не стала ключевой на мероприятии. В итоговых документах она была упомянута как согласованная формулировка в коммюнике «Большой двадцатки» (G20).

Дипломат пояснил, что большинство экономик стремились либо умолчать об украинском конфликте, либо подчеркнуто обращали внимание лишь на экономические вопросы. Саммит же продемонстрировал заинтересованность участников в много сторонней дипломатии, рыночном сотрудничестве и присутствии России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Барский добавил, что для Москвы АТЭС сохраняет свою значимость и представляет возможность подключиться к процессам в области экономики и торговли, особенно в свете происходящего разворота в восток.

Ранее участники АТЭС приняли министерскую декларацию с учетом позиции Москвы. По словам замглавы Минэкономразвития Владимира Ильичева, изначально представители G7 в АТЭС настаивали на интеграции в декларацию украинской тематики. Он обратил внимание, что не стоит забывать об экономической направленности АТЭС. По словам замминистра, организация не занимается политической повесткой.

Политика,Кирилл Барский,Владимир Ильичев,МИД России,АТЭС,Минэкономразвития,
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