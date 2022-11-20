В России рассказали, кто уничтожит США

Соединенные Штаты будут уничтожены своими же гражданами — агрессивно политкорректными жителями страны, заявил в Telegram председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По его словам, новым поколением движет «ненависть к основам Америки». Сегодня они состоят «почти сплошь из ультра-либеральных манкуртов». Как считает сенатор, это поколение уже уничтожает прежнюю Америку.
Парламентарий призвал забыть о США XX века. По его словам, теперь это другая страна, которая стремительно превращается в «новый Вавилон».
«Исторически общество, которое строят американские манкурты, обречено», — написал Пушков.
Ранее Пушков заявил, что идеология России включает в себя защиту традиционных ценностей и идеи о суверенитете государства. По его словам, российская идеология не похожа на западную. Отмечается, что РФ противостоит коллективному Западу по позициям государственного суверенитета, самостоятельной внешней политики и традиционных ценностей.