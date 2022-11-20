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18 часов назад

В России рассказали, кто уничтожит США

Елена Прошина

Соединенные Штаты будут уничтожены своими же гражданами — агрессивно политкорректными жителями страны, заявил в Telegram председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В России рассказали, кто уничтожит США
Фото: ТАССТАСС

По его словам, новым поколением движет «ненависть к основам Америки». Сегодня они состоят «почти сплошь из ультра-либеральных манкуртов». Как считает сенатор, это поколение уже уничтожает прежнюю Америку.

Парламентарий призвал забыть о США XX века. По его словам, теперь это другая страна, которая стремительно превращается в «новый Вавилон».

«Исторически общество, которое строят американские манкурты, обречено», — написал Пушков.

Ранее Пушков заявил, что идеология России включает в себя защиту традиционных ценностей и идеи о суверенитете государства. По его словам, российская идеология не похожа на западную. Отмечается, что РФ противостоит коллективному Западу по позициям государственного суверенитета, самостоятельной внешней политики и традиционных ценностей.

Политика,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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