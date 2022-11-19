Президент Кубы прибыл в Москву

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в субботу вечером в российскую столицу с официальным визитом, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Борт президента приземлился в аэропорту Внуково-2. В программе визита кубинского лидера запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.