МИД РФ: на посольство в Польше совершено нападение

В ночь на 17 ноября неизвестные дважды попытались атаковать здание посольства России в Варшаве, заявил в ходе брифинга замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, злоумышленники закидывали файеры и бутылки с горючим веществом на территорию посольства, однако полиция не обращала на них внимание. Что происходило дальше, Нечаев не рассказал.