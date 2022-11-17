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59 минут назад

МИД РФ: посольство России в Польше забросали файерами и коктейлями Молотова

News.ru

В ночь на 17 ноября неизвестные дважды попытались атаковать здание посольства России в Варшаве, заявил в ходе брифинга замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, злоумышленники закидывали файеры и бутылки с горючим веществом на территорию посольства, однако полиция не обращала на них внимание. Что происходило дальше, Нечаев не рассказал.

МИД РФ: на посольство в Польше совершено нападение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ночь с 11 на 12 ноября неизвестные лица дважды предприняли попытки нападения на нашу дипмиссию в Варшаве: через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом. Полиция пассивно наблюдала за происходящим и не пыталась задержать злоумышленников, — подчеркнул он.

По мнению Нечаева, данный эпизод свидетельствует о грубом нарушении Польшей обязательств по защите диппредставительств других стран от вторжения и нанесения ущерба. Россия в связи с этим выражает тревогу, добавил он.

Политика,Иван Нечаев,МИД России,
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