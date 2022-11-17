Песков высказался о новых членах СПЧ

«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, с чем связано решение.