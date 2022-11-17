Песков высказался о новых членах СПЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидерами общественного мнения в новых обстоятельствах становятся другие лица. Как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал указ Владимира Путина о новых членах Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, с чем связано решение.
Представитель Кремля добавил, что помимо того существует и постоянно происходящий процесс ротации.
Напомним, что 17 ноября президент обновил состав СПЧ. Он исключил журналистов Екатерину Винокурову и Николая Сванидзе, правозащитника Игоря Каляпина, журналиста Ивана Засурского и еще нескольких членов. Часть из них покинули состав в связи со смертью.
Новыми членами совета стали член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, глава подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и другие.