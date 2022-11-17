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1 час назад

Путин обновил состав СПЧ

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Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека (СПЧ), одним из новых членов стал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин изменил состав СПЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с военкором в состав СПЧ вошли член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева и глава подмосковного исполкома Общероссийского народного фронта Юлия Белехова.

Членами совета также стали глава «Союза писателей России» Николай Иванов, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, Профессор РГПУ имени Герцена Сергей Рукшин, детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

В то же время Путин постановил исключить из состава СПЧ журналистов Екатерину Винокурову и Николая Сванидзе, правозащитника Игоря Каляпина, журналиста Ивана Засурского и еще нескольких членов (часть из них - в связи со смертью).

Ранее СМИ сообщили, что на ежегодной встрече с Путиным члены СПЧ планируют обсудить создание суда по правам человека для жителей СНГ, психологическую поддержку военных и помощь соотечественникам на фоне дискриминации за рубежом. Встреча Путина с СПЧ должна пройти в середине декабря.

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