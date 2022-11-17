Путин обновил состав СПЧ

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Согласно документу, глава государства включил в обновленный состав Совета по правам человека военкора Александра Коца, который в настоящее время работает в зоне специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, в числе новых членов СПЧ — член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие.