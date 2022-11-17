Эрдоган поблагодарил Путина

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за «волю и вклад» в продлении «зерновой сделки». Об этом сообщает РИА Новости.
«Я хотел бы выразить благодарность Организации Объединенных Наций, генеральному секретарю господину Гутеррешу, президенту России господину Путину и президенту Украины господину Зеленскому за их волю к продлению соглашения и поздравить всех, кто внес свой вклад», - написал Эрдоган в Twitter.
По словам турецкого президента, сделка по вывозу продовольствия из украинских портов продлена на 120 дней.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков проинформировал, что решение о продлении сделки, истекавшей 19 ноября, было принято сегодня на переговорах в Стамбуле.
Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны летом в Турции. Среди участников сделки - представители России, Турции, Украины и ООН.
Сделка подразумевает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех украинских портов, включая Одессу. 7 сентября президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что лишь небольшая часть этих продуктов экспортируют в бедные страны. Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Москва готова участвовать в «зерновой сделке», но при условии контроля за тем, чтобы продовольствие действительно отправлялось нуждающимся, а не в западные страны.