Эрдоган поблагодарил Путина

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за «волю и вклад» в продлении «зерновой сделки». Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я хотел бы выразить благодарность Организации Объединенных Наций, генеральному секретарю господину Гутеррешу, президенту России господину Путину и президенту Украины господину Зеленскому за их волю к продлению соглашения и поздравить всех, кто внес свой вклад», - написал Эрдоган в Twitter.

По словам турецкого президента, сделка по вывозу продовольствия из украинских портов продлена на 120 дней.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков проинформировал, что решение о продлении сделки, истекавшей 19 ноября, было принято сегодня на переговорах в Стамбуле.

Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны летом в Турции. Среди участников сделки - представители России, Турции, Украины и ООН.