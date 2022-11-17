Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в разговоре с "Рамблером" рассказал о нынешней роли "Большой двадцатки" (G20) в мировой политике и оценил итоги деятельности российской делегации на прошедшем на Бали саммите организации. Российские дипломаты сделали максимум из того, что было возможно, несмотря на личное давление на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отметил специалист.
На прошедшем саммите более выпукло было продемонстрировано смещение центра мировой политики с Запада на Восток, отметил эксперт.
"На полях саммита G20 со стороны США была предпринята попытка изменить статус-кво в отношениях с Китаем, но сделать этого им не удалось. Вместе с тем на саммите произошла и публичная перепалка председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, когда китайский лидер открыто при всех попенял на то, что Трюдо "сливает" их личные разговоры. Это вроде бы мелочи, но они очень четко демонстрируют раскол в G20. С одной стороны, США и группа западных стран попытались подмять под себя площадку G20, с другой стороны, добились только еще более четкого раскола пополам. Тут следует отметить и особую позицию Индии по всем вопросам. А это важная страна, с которой у России сейчас развиваются отношения", — сказал политолог.
Мартынов обратил внимание и на прозвучавшие в ходе саммита "общие и дежурные фразы" об угрозах и недопустимости применения ядерного оружия.
"А мы разве когда-то были против этого тезиса? Наоборот, это американцы попытались на фоне этого украинского шабаша вновь вернуть в повестку все эти вещи, мол, мы тут ни при чем.
На саммите говорили и о зерновой сделке. Так вот Россия была одним из ее инициаторов, а они сейчас пытаются представить ее возобновление как свою заслугу.
Кроме того, в ходе G20 говорилось о разморозке грузов с российскими удобрениями в европейских портах. Так вот Россия устами президента Владимира Путина не так давно сама предложила просто подарить от себя эти удобрения нуждающимся странам, а сегодня по результатам "Большой двадцатки" выступает президент Франции Эммануэль Макрон и говорит, мол, мы тут помогаем беднейшим странам. Ну это же просто продолжается какое-то хамство", — заявил аналитик.
По словам Мартынова, по результатам саммита G20 "симфонии мнений ведущих стран по актуальным вопросам и общих путей решения мировых проблем так никто и не услышал".
"Считаю, что максимум из того, что могла сделать российская делегация на этой площадке, было сделано успешно. Гамбит был проведен блестяще, несмотря на беспрецедентное личное давление на министра Лаврова. Там был ряд провокаций, в том числе вопиющая "утка" с его якобы госпитализацией. Его явно пытались выбить из равновесия. Но в итоге Лаврова и его делегацию можно поздравить", — заключил собеседник "Рамблера".
Саммит "Большой двадцатки" проходил 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. По результатам форума лидеры G20 приняли совместное заявление. В итоговом коммюнике отмечается, что большинство стран "Большой двадцатки" осуждают военные действия на Украине, однако некоторые участники формата имеют другую позицию по данной ситуации. Представлявший Россию на саммите министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что фраза о наличии различных позиций по Украине была включена в документ по настоянию российской стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва удовлетворена фиксацией в итоговом заявлении разницы оценок текущей ситуации на Украине.