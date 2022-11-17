"А мы разве когда-то были против этого тезиса? Наоборот, это американцы попытались на фоне этого украинского шабаша вновь вернуть в повестку все эти вещи, мол, мы тут ни при чем.



На саммите говорили и о зерновой сделке. Так вот Россия была одним из ее инициаторов, а они сейчас пытаются представить ее возобновление как свою заслугу.



Кроме того, в ходе G20 говорилось о разморозке грузов с российскими удобрениями в европейских портах. Так вот Россия устами президента Владимира Путина не так давно сама предложила просто подарить от себя эти удобрения нуждающимся странам, а сегодня по результатам "Большой двадцатки" выступает президент Франции Эммануэль Макрон и говорит, мол, мы тут помогаем беднейшим странам. Ну это же просто продолжается какое-то хамство", — заявил аналитик.