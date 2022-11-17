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12 минут назад

В США рассказали о «совместном выстреле» Байдена и Си Цзиньпина в сторону Путина

Lenta.ru

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин направили президенту России Владимиру Путину «предупреждение» о ядерной угрозе, пишет обозреватель Bloomberg Джеймс Ставридис (James Stavridis).

В США рассказали о «совместном выстреле» Байдена и Си Цзиньпина против Путина
Фото: ТАССТАСС

По его словам, основной темой встречи политиков на полях саммита G20 на Бали стали разногласия по поводу Тайваня. Также они обсудили права человека, запреты на технологии, кибероперации и вопросы торговых споров. Однако, по мнению журналиста, между двумя лидерами было заметно согласие по одному важному вопросу.

Он напомнил о заявлении Белого дома, который по итогам переговоров Байдена и Си Цзиньпина уточнил, что они считают ядерную войну недопустимой.

«Это выглядит как совместный выстрел в сторону Путина, который угрожал Украине и Западу в более широком смысле тактическим ядерным ударом с момента начала спецоперации», — рассказал Ставридис.

Ранее в Белом доме раскрыли подробности беседы Байдена и Си Цзиньпина. Главы государств согласились с тем, что ядерная война никогда не должна начинаться.

При этом Путин в июне заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики, Россия вынуждена отвечать на подобные выпады.

Политика,Джеймс Ставридис,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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