В США рассказали о «совместном выстреле» Байдена и Си Цзиньпина против Путина

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По его словам, основной темой встречи политиков на полях саммита G20 на Бали стали разногласия по поводу Тайваня. Также они обсудили права человека, запреты на технологии, кибероперации и вопросы торговых споров. Однако, по мнению журналиста, между двумя лидерами было заметно согласие по одному важному вопросу.

Он напомнил о заявлении Белого дома, который по итогам переговоров Байдена и Си Цзиньпина уточнил, что они считают ядерную войну недопустимой.

«Это выглядит как совместный выстрел в сторону Путина, который угрожал Украине и Западу в более широком смысле тактическим ядерным ударом с момента начала спецоперации», — рассказал Ставридис.

Ранее в Белом доме раскрыли подробности беседы Байдена и Си Цзиньпина. Главы государств согласились с тем, что ядерная война никогда не должна начинаться.