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13 минут назад

В США раскрыли цель встречи Нарышкина и Бернса

Елена Прошина

Встреча директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре была направлена на поддержание контактов между США и РФ по вопросам безопасности. Об этом Bloomberg сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Встреча была направлена на поддержание каналов связи с Россией открытыми по вопросам, которые касаются безопасности наших стран в будущем», — сказал он.

По словам Кирби, Бернс и Нарышкин во время переговоров затронули тему использования ядерного оружия Москвой на Украине, в остальном же риторика встречи была «рутинной».

«Все это касалось того, чтобы удостовериться, что наши каналы коммуникации открыты. Чтобы не допустить никаких просчетов. Главной целью было обсудить вопросы вокруг стратегической стабильности», — отметил он.

Кирби добавил, что Бернс планировал обсудить с Нарышкиным освобождение американских граждан, задержанных в РФ. При этом он не уточнил, состоялся ли в итоге разговор на эту тему или нет.

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