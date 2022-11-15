В США раскрыли цель встречи Нарышкина и Бернса

«Встреча была направлена на поддержание каналов связи с Россией открытыми по вопросам, которые касаются безопасности наших стран в будущем», — сказал он.

По словам Кирби, Бернс и Нарышкин во время переговоров затронули тему использования ядерного оружия Москвой на Украине, в остальном же риторика встречи была «рутинной».

«Все это касалось того, чтобы удостовериться, что наши каналы коммуникации открыты. Чтобы не допустить никаких просчетов. Главной целью было обсудить вопросы вокруг стратегической стабильности», — отметил он.

Кирби добавил, что Бернс планировал обсудить с Нарышкиным освобождение американских граждан, задержанных в РФ. При этом он не уточнил, состоялся ли в итоге разговор на эту тему или нет.