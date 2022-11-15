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19 минут назад

Патрушев напомнил США о долге перед Россией

Елена Прошина

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что власти США должны быть благодарны России за сохранение американской государственности во второй половине XIX века. Об этом пишет ТАСС.

Патрушев напомнил США о долге перед Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом Патрушев рассказал на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Центральной России, которое состоялось в Брянске.

«Тогда Российская империя, оказав военную помощь США в ходе Гражданской войны, поддержала президента Авраама Линкольна и не допустила реализации планов англичан и французов по разрушению американского государства», — сказал Патрушев.

При этом он подчеркнул, что современные политики США поддерживают эскалацию военного конфликта на Украине, активно участвуя в гибридной войне против России. Своей целью Вашингтон ставит «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге» РФ. Он подчеркнул, что все свои «эгоистические подходы и собственные взгляды» на все сферы жизни США отразили в новой стратегии национальной безопасности.

Политика,Авраам Линкольн,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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