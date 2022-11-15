Лавров назвал неадекватными требования Украины по переговорам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам своего участия в саммите G20, что требования украинской стороны являются неадекватными. Об этом сообщает ТАСС. По словам Лаврова, в ходе беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном он "напомнил о том, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны ситуации". 15 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр финансов РФ Антон Силуанов приехали на заседание саммита "Большой двадцатки" на Бали. До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что сложившаяся ситуация в России не позволила президенту Владимиру Путину посетить саммит "Группы двадцати" в Индонезии. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита "Группы двадцати" (G20) озвучил свое видение шагов для урегулирования конфликта в его стране. План Зеленского состоит из 10 пунктов. Так, он заявил, что для мира на Украине необходимы радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, обмен военнопленными, восстановление территориальной целостности страны, вывод войск РФ и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".