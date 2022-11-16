На Украине объявили в розыск Кадырова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова , передает РИА Новости со ссылкой на базу данных спецслужбы.

Отмечается, что Кадырову инкриминируется две статьи Уголовного кодекса Украины, среди которых «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий». Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.