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30 минут назад

На Украине объявили в розыск Кадырова

Газета.Ruиещё 5

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, передает РИА Новости со ссылкой на базу данных спецслужбы.

На Украине объявили в розыск Кадырова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Кадырову инкриминируется две статьи Уголовного кодекса Украины, среди которых «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий». Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск около 700 высокопоставленных россиян. Среди них оказались официальный представитель МИД России Мария Захарова, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков и командующий российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в ответ на эти действия.

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