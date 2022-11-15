В Совфеде назвали недостающий элемент в формуле Зеленского в переговорах с РФ

Член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что в формуле президента Украины Владимира Зеленского из десяти пунктов отсутствуют главные пункты — нейтральный и неядерный статуса Украины, а также обязательства киевских властей обеспечивать равенство граждан перед законом вне зависимости от языка, политических взглядов и религиозных убеждений. Об этом Косачев написал в своем Telegram-канале.
Вице-спикер Совфеда напомнил, что эти положения положения были ключевыми в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, исходя из которой Российская Федерация признавала Украину в ее административных границах СССР.