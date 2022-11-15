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1 час назад

Спикер Совфеда Косачев: в формуле Зеленского нет нейтрального и неядерного статуса Украины

Газета.Ru

Член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что в формуле президента Украины Владимира Зеленского из десяти пунктов отсутствуют главные пункты — нейтральный и неядерный статуса Украины, а также обязательства киевских властей обеспечивать равенство граждан перед законом вне зависимости от языка, политических взглядов и религиозных убеждений. Об этом Косачев написал в своем Telegram-канале.

В Совфеде назвали недостающий элемент в формуле Зеленского в переговорах с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вице-спикер Совфеда напомнил, что эти положения положения были ключевыми в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, исходя из которой Российская Федерация признавала Украину в ее административных границах СССР.

Политика,Владимир Зеленский,Константин Косачев,Совет Федерации,
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