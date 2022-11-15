В Совфеде оценили вероятность исключения России из G20

Россию юридически невозможно исключить из G20, поскольку ни одна страна не может исключить другую. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в видеоинтервью «Парламентской газете».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Юридически невозможно исключить Россию из G20, ни одна из стран не может исключить другую», — сказал сенатор.

По мнению политика, G20 является уже сформировавшимся объединением стран, от которых в мире зависит практически все. Также он, отвечая на вопрос о том, что вместо России в клуб предлагалось включить Украину или Польшу, сказал, что без России «Большой двадцатки» быть не может, а влияние Киева или Варшавы в мире невелико.

Ранее Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И встретились на полях саммита «Большой двадцатки» в Индонезии. Во время разговора китайский дипломат заявил российскому коллеге, что Пекин выступает против исключения России из G20 и других международных организаций.