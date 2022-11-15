В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

В Совфеде оценили вероятность исключения России из G20

Lenta.ruиещё 1

Россию юридически невозможно исключить из G20, поскольку ни одна страна не может исключить другую. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в видеоинтервью «Парламентской газете».

В Совфеде оценили вероятность исключения России из G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Юридически невозможно исключить Россию из G20, ни одна из стран не может исключить другую», — сказал сенатор.

По мнению политика, G20 является уже сформировавшимся объединением стран, от которых в мире зависит практически все. Также он, отвечая на вопрос о том, что вместо России в клуб предлагалось включить Украину или Польшу, сказал, что без России «Большой двадцатки» быть не может, а влияние Киева или Варшавы в мире невелико.

Ранее Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И встретились на полях саммита «Большой двадцатки» в Индонезии. Во время разговора китайский дипломат заявил российскому коллеге, что Пекин выступает против исключения России из G20 и других международных организаций.

14 ноября стало известно, что в Верховную раду Украины внесли документ с предложением обратиться к странам, входящим в «Большую двадцатку», с призывом исключить Россию из клуба.

Политика,Андрей Климов,Сергей Лавров,МИД России,Верховная Рада,Совет Федерации,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители