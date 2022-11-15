В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
31 минуту назад

Bloomberg признал «риторическую» победу России на саммите G20

Ura.Ru

Полный зал во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии — «риторическая победа России». Об этом пишет Bloomberg.

«Зал был полон на выступлении Лаврова, массовых забастовок не было — что-то вроде риторической победы России», — пишет Bloomberg.

Прибывшего на Бали Лаврова встретили танцами

В издании отметили, что на предыдущих выступлениях российских официальных лиц «союзники Украины устраивали забастовки в знак протеста», однако на этот раз зал проведения саммита остался полным.

Bloomberg добавило, что во время видеообращения президента Украины Владимира Зеленского Лавров также остался в зале.

Лавров представляет Россию на саммите G20 на Бали после отказа от участия в нем президента России Владимира Путина. Зеленский также решил не приезжать на саммит. Он выступил на форуме в формате видеообращения.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
58
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители