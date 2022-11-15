Bloomberg признал «риторическую» победу России на саммите G20

Полный зал во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии — «риторическая победа России». Об этом пишет Bloomberg.

«Зал был полон на выступлении Лаврова, массовых забастовок не было — что-то вроде риторической победы России», — пишет Bloomberg.

В издании отметили, что на предыдущих выступлениях российских официальных лиц «союзники Украины устраивали забастовки в знак протеста», однако на этот раз зал проведения саммита остался полным.