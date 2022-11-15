Байден вывел из себя официального представителя России на G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась опозданию президента США Джо Байдена на саммит G20. Об этом она написала в своем Telegram.
Как сообщила Захарова, глава российской делегации — министр иностранных дел России Сергей Лавров — уже прибыл на заседание «Большой двадцатки».
«Но опять все ждут Байдена», — добавила она.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Президент России Владимир Путин отказался от участия в мероприятии, так как обстоятельства диктуют приоритет нахождения главы государства в стране, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.