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26 минут назад

Захарова возмутилась опозданию Байдена на саммит G20

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась опозданию президента США Джо Байдена на саммит G20. Об этом она написала в своем Telegram.

Байден вывел из себя официального представителя России на G20
Фото: ТАССТАСС

Как сообщила Захарова, глава российской делегации — министр иностранных дел России Сергей Лавров — уже прибыл на заседание «Большой двадцатки».

«Но опять все ждут Байдена», — добавила она.

Лавров прибыл на саммит G20

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Президент России Владимир Путин отказался от участия в мероприятии, так как обстоятельства диктуют приоритет нахождения главы государства в стране, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

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