Байден вывел из себя официального представителя России на G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась опозданию президента США Джо Байдена на саммит G20. Об этом она написала в своем Telegram.

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Как сообщила Захарова, глава российской делегации — министр иностранных дел России Сергей Лавров — уже прибыл на заседание «Большой двадцатки».

«Но опять все ждут Байдена», — добавила она.