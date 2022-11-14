Ядерные угрозы и обмен граждан. О чем говорили главы разведок РФ и США

В Анкаре по инициативе американской стороны прошли переговоры главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и руководителя Центрального разведуправления США Уильяма Бернса, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. CNN со ссылкой на источник в Совете по нацбезопасности США сообщил, что в ходе встречи Бернс предупредил Нарышкина о последствиях применения ядерного оружия Россией. Что обсуждали главы разведок — в материале «Газеты.Ru».

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В Анкаре прошли переговоры глав СВР и ЦРУ Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса, сообщил телеканал CNN.

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«Мы были открыты в отношении переговоров с Россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками и рисками стратегической стабильности. <…> В рамках этих усилий Билл Бернс сегодня находится в Анкаре, чтобы встретиться со своим коллегой из российской разведки», — сообщил телеканалу источник в Совете по нацбезопасности.

Телеканал уточнил, что украинская проблематика в ходе переговоров не затрагивалась.

«Бернс не обсуждает урегулирование на Украине. Он передает сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности. Он также обсудит дела несправедливо задержанных граждан США [в России Грайнер и Уиллана. – «Газета.Ru»]», — говорится в сообщении.

Источник добавил, что Вашингтон поставил Киев в известность относительно переговоров с Москвой, поскольку «мы твердо придерживаемся основополагающего принципа: ничего об Украине без Украины».

Там отметили, что переговоры являются частью усилий США по поддержанию работы каналов коммуникации с Москвой на фоне якобы «плохо завуалированных угроз президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие на Украине».

«Встреча публично не анонсировалась»

Первым о российско-американских переговорах сообщило издание «Коммерсант» днем 14 ноября. СВР и ЦРУ никак не комментировали информацию.

«Как стало известно «Ъ», сегодня, 14 ноября, в столице Турции Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями. С российской стороны в Анкару прилетел директор СВР Сергей Нарышкин», — говорится в сообщении издания.

Там отметили, что ранее встреча публично не анонсировалась.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в Анкаре. В Турции также отказались комментировать встречу российской и американской делегаций. Однако турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в спецслужбах подтвердил, что встреча Бернса и Нарышкина прошла в штаб-квартире Национальной разведки Турции в Анкаре.

Вскоре и сам Песков подтвердил проведение переговоров Нарышкина и Бернса. Москва, по его словам, раскрывать содержание переговоров не станет.

«Это была инициатива американской стороны», — уточнил Песков.

О возможности очных российско-американских переговоров в сентябре сообщала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что стороны изучали возможность проведения консультаций по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Тогда Захарова подчеркнула, что речи о выходе Москвы из соглашений не идет, однако заявила, что у России есть претензии к тому, как США выполняют свои обязательства по договору, в частности о проблеме вывода американской стороной, согласно СНВ, «десятков тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок подводных лодок».

Параллельные переговоры

Параллельно с переговорами по линии разведки прошел телефонный разговор между главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — сообщили в МИД Турции.

Подробности разговора турецкая сторона не привела. МИД РФ не сообщал о переговорах с Турцией.