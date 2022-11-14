В Турции раскрыли тему переговоров глав СВР и ЦРУ

«Мы подтверждаем проведение встречи руководителей российской и американской разведок в Турции, организованной при содействии Национальной разведывательной организации. На ней обсуждались угрозы международной безопасности, в том числе касающиеся возможного применения ядерного оружия», — приводит слова Алтуна телеканал NTV.