В Турции раскрыли тему переговоров глав СВР и ЦРУ

Сергей Нарышкин и Уильям Бёрнс обсудили угрозы международной безопасности, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун.
«Мы подтверждаем проведение встречи руководителей российской и американской разведок в Турции, организованной при содействии Национальной разведывательной организации. На ней обсуждались угрозы международной безопасности, в том числе касающиеся возможного применения ядерного оружия», — приводит слова Алтуна телеканал NTV.
Факт проведения российско-американских консультаций в Анкаре ранее подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча прошла по инициативе американской стороны.