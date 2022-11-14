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6 минут назад

В Турции назвали тему переговоров глав СВР и ЦРУ

Говорит Москва

Сергей Нарышкин и Уильям Бёрнс обсудили угрозы международной безопасности, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун.

В Турции раскрыли тему переговоров глав СВР и ЦРУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы подтверждаем проведение встречи руководителей российской и американской разведок в Турции, организованной при содействии Национальной разведывательной организации. На ней обсуждались угрозы международной безопасности, в том числе касающиеся возможного применения ядерного оружия», — приводит слова Алтуна телеканал NTV.

Кремль подтвердил факт переговоров России и США в Анкаре

Факт проведения российско-американских консультаций в Анкаре ранее подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча прошла по инициативе американской стороны.

Политика,Уильям Бернс,Дмитрий Песков,Сергей Нарышкин,СВР России,ЦРУ,
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