Россия внесла Джима Керри в черный список

МИД РФ ввел персональные санкции против ста граждан Канады. В список попали киноактер Джеймс (Джим) Керри (James Eugene Carrey), писатель Дэвид Безмозгис (David Bezmozgis) и киноактриса Кэтрин Винник (Katheryn Winnick). Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

В МИД уточнили, что санкции вводятся в ответ на рестритрикции со стороны властей Канады в отношении руководства России, политических деятелей, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов.

Дипломаты пояснили, что ограничительные меры направлены против тех персон, которые «непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса»

В список попали политолог Кристиан Лепрехт (Christian Leuprecht), ведущий международный корреспондент телерадиовещательной корпорации «Си-Би-Си» Кристофер Браун (Christopher Brown), первый зампред совета директоров «Украинского кредитного союза» Наталия Лищина (Natalia Lishchyna).

Кроме того, в черном списке оказались Джим Керри, Дэвид Безмозгис и журналист Стефан Бандера, внук Степана Бандеры.