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57 минут назад

В Кремле обратили внимание на призывы Запада разделить Россию

Деловая газета "Взгляд"

Запад открыто предлагает партнерам разделить Россию на множество раздробленных стран, но она противостоит и будет сопротивляться, заявил замруководителя Администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

В Кремле обратили внимание на призывы Запада разделить Россию
Фото: ТАССТАСС

Он назвал ситуацию в мире сложной, добавив, что обостряются конфликты на границах России, заостряются риски, связанные с миграцией.

«Давление коллективного Запада на нашу страну, на отдельные этнические сообщества только усиливается», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Магомедов обратил внимание, что от официальных лиц звучат заявления о «необходимости разделения РФ на несколько государств», отмечая необходимость делать это по национальному признаку.

Подобное он назвал серьезным вызовом, которому необходимо противостоять.

Политика,Магомедсалам Магомедов,Администрация Президента РФ,
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