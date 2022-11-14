В Кремле обратили внимание на призывы Запада разделить Россию

Запад открыто предлагает партнерам разделить Россию на множество раздробленных стран, но она противостоит и будет сопротивляться, заявил замруководителя Администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

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Он назвал ситуацию в мире сложной, добавив, что обостряются конфликты на границах России, заостряются риски, связанные с миграцией.

«Давление коллективного Запада на нашу страну, на отдельные этнические сообщества только усиливается», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Магомедов обратил внимание, что от официальных лиц звучат заявления о «необходимости разделения РФ на несколько государств», отмечая необходимость делать это по национальному признаку.