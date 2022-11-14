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20 минут назад

США исключили Кадырова из санкционного списка

Национальная Служба Новостейиещё 9

Главу Чечни Рамзана Кадырова исключили из санкционного списка США. Информация об этом опубликована на американском сайте Министерства финансов.

США исключили Кадырова из санкционного списка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров установил рекорд по количеству личных санкций, когда-либо вводившихся в отношении человека в мире. Сертификат о таком достижении ему вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

В октябре Кадыров заявлял, что против него, его родственников, соратников, лошадей, связанных с ним организаций и аккаунтов его соцсетей санкции вводили 70 раз — больше, чем против сирийского и белорусского президентов, а также лидера КНДР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Политика,Станислав Коненко,Рамзан Кадыров,
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